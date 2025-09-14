Eurobasket 2025: Στο βάθρο και πάλι η Ελλάδα – Οι πανηγυρισμοί για το χάλκινο (βίντεο)

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει δυναμικά στο ευρωπαϊκό μπασκετικό προσκήνιο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 και βάζοντας τέλος σε μια «ξηρασία» 16 ετών.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Φινλανδίας σε έναν αγώνα-θρίλερ, χαρίζοντας χαμόγελα και υπερηφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έδειξαν χαρακτήρα, άφησαν πίσω τους την απογοήτευση του ημιτελικού και πάλεψαν με ψυχή για να ανέβουν ξανά στο βάθρο. Μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι έμπειροι ηγέτες αλλά και οι νεότεροι που έδωσαν ενέργεια σε κρίσιμες στιγμές.

Το τέλος του αγώνα μετατράπηκε σε γιορτή, με τους διεθνείς να πανηγυρίζουν μαζί με τους χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες. Ένα μετάλλιο που δεν είναι μόνο επιβράβευση της προσπάθειας, αλλά και αφετηρία για μια νέα χρυσή σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ.