Logo Image

Ελλάδα – Φινλανδία: Τα highlights του θριάμβου (video)

Αθλητικά

Ελλάδα – Φινλανδία: Τα highlights του θριάμβου (video)

EPA/TOMS KALNINS

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ 2025! Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στο σημερινό «μικρό» τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 92-89!

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025), με το τελευταίο να είναι χάλκινης απόχρωσης, αλλά να φαντάζει… χρυσό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μετά από 16… στείρα χρόνια!

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube