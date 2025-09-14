Πήρε βαθμό στην Τρίπολη η ΑΕΛ

Με βαθμό θα επιστρέψει στη Λάρισα από την Αρκαδία η ΑΕΛ, που απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» από τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι «βυσσινί» σημείωσαν δεύτερη συνεχή ισοπαλία στο πρωτάθλημα μετά το 1-1 με την Κηφισιά, ενώ για τους Πελοποννήσιους ήταν ο πρώτος εφετινός βαθμός, μετά τις ήττες σε Πειραιά και Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο με τα γκολ των Καλτσά στο 20΄ από σέντρα του Μακέντα και Μπαρτόλο στο 43΄, μετά από κλέψιμο του Μεντιέτα και ασίστ στον σκόρερ.

Στο ενδιάμεσο η ΑΕΛ είχε δοκάρι με τον Ατανάσοφ (23΄), ενώ στο 37ο λεπτό ανακλήθηκε με χρήση του VAR η κόκκινη κάρτα στοβ Σαγκάλ για μαρκάρισμα στον Μεντιέτα.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 69΄ όταν ο Γκάρατε με ωραία σέντρα βρήκε τον Πασά και ο πρώτος σκόρερ της περυσινής Super League 2 έκανε το 2-1 με κεφαλιά-ψαράκι.

Στις καθυστερήσεις και από σέντρα του Χατζηστραβού ο Κοβάσεβιτς έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Άλχο και το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Κόκκινος εκτέλεσε ο Πασάς για το τελικό 2-2.