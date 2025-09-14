Πέθανε ο πρωταθλητής της πυγμαχίας Ρίκι Χάτον

Ο θρύλος της βρετανικής πυγμαχίας, Ρίκι Χάτον, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Χάιντ, στην επαρχία του Μείζονος Μάντσεστερ. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα ελαφρά-ημιμεσαία και ημιμεσαία βάρη ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς πυγμάχους στην ιστορία της Βρετανίας.

Η αστυνομία της επαρχίας ανέφερε ότι ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

Ο Χάτον αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά το 2005, όταν νίκησε τον Κόστα Τσζιού.

Αν και αποσύρθηκε από την πυγμαχία το 2022, αργότερα ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει για έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο φέτος.

Με πληροφορίες από Euronews