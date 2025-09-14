Σούπερ Λίγκα: Εκτός έδρας οι τρεις «μεγάλοι»

Η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα με τη διεξαγωγή των τεσσάρων αναμετρήσεων που απομένουν και στις οποίες Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν υποχρεώσεις μακριά από τις έδρες τους.

Μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (1-1), ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει ακόμη μια ομάδα από τις λεγόμενες «Big-5». Αυτή τη φορά φιλοξενεί την ΑΕΚ που δείχνει στιβαρή κι αποτελεσματική υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, όπως μαρτυρά το ξεκίνημά της εντός κι εκτός συνόρων.

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, η τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση με πολλά γνώριμα πρόσωπα στα επιτελεία (προπονητικά και διοικητικά) των δυο ομάδων.

Το πιο σπουδαίο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι διεξάγεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο τυπικά γηπεδούχος ΟΦΗ ευελπιστεί να «κτίσει» στη νίκη που πήρε στις Σέρρες, όμως ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί για το 3×3.

Ο Αστέρας Τρίπολης ακόμη ψάχνει για γκολ και βαθμούς, έβγαλε όμως δύσκολο πρόγραμμα παίζοντας εκτός έδρας με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη υποδέχεται την ΑΕΛ που απέναντι στην Κηφισιά πήρε τον πρώτο βαθμό (1-1), αλλά εμφανίζει δυσκολία στο σκοράρισμα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής: