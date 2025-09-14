Live Ελλάδα – Φινλανδία: Ο μεγάλος αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει ξανά στο παρκέ του EuroBasket, αυτή τη φορά για τον μικρό τελικό απέναντι στη Φινλανδία και με το βλέμμα στραμμένο στο πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Για πρώτη φορά από το 2009, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται ένα βήμα πριν το βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη καλείται να αφήσει πίσω του την απογοήτευση του ημιτελικού με την Τουρκία και να δείξει χαρακτήρα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Η 12αδα της Εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

