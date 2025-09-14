Eurobasket 2025: Τι ώρα είναι ο αγώνας με τη Φινλανδία και πού θα τον δείτε

Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση μεταλλίου στο Eurobasket, βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας για πρώτη φορά μετά το 2009

Ο μεγάλος αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με τη Φινλανδία ξεκινά στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση και τον αποκλεισμό από την Τουρκία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δηλώνει τα εξής ενόψει της αναμέτρησης:

«Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, πολλοί έλεγαν ότι επιτυχία θα είναι να φτάσουμε στους “16”. Όταν το καταφέραμε, μίλησαν για υπέρβαση στους “8”. Τώρα είμαστε στους “4” και κάποιοι μιλούν για αποτυχία. Αυτό είναι άδικο. Για το ελληνικό μπάσκετ είναι τεράστια επιτυχία. Έχει σταματήσει η χώρα για να μας παρακολουθεί. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, εδώ και στην Ελλάδα. Ξαναφέραμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη επιτυχία. Έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας. Είναι σαν τελικός, όχι μικρός τελικός. Το μετάλλιο έρχεται μετά από 16 χρόνια και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναέρθει η ευκαιρία. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί».