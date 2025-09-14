Logo Image

Κύπελλο Ελλάδος: Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής

Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς για τα παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase της διοργάνωσης

Η League phase του Κυπέλλου Ελλάδος ανοίγει την αυλαία της αυτή την εβδομάδα και η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Τρίτη 16/9

16:00 Ηλιούπολη-Βόλος: Ματσούκας (Μάτσας, Σπυρόπουλος)

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Χριστουδούλου, VAR: Κουμπαράκης, Μαχαίρας)

15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Στεφανής)

16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής)

16:00 Μαρκό-ΑΕΛ: Γιουματζίδης (Πατράς, Κλεπετσάνης)

16:00 ΟΦΗ-Καβάλα: Τζήλος (Κομισοπούλου, Κορώνας)

16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου: Κόκκινος (Ψύλλος, Διαμαντής)

17:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Ζαμπαλάς (Μηνούδης, Βαλιώτης, VAR: Πουλικίδης, Μπεκιάρης)

17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea: Μόσχου (Νταβέλας, Οικονόμου, VAR: Πολυχρόνης, Μπουτσίκος).

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube