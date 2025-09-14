Κύπελλο Ελλάδος: Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής

Η League phase του Κυπέλλου Ελλάδος ανοίγει την αυλαία της αυτή την εβδομάδα και η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια της διοργάνωσης.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
Τρίτη 16/9
16:00 Ηλιούπολη-Βόλος: Ματσούκας (Μάτσας, Σπυρόπουλος)
Τετάρτη 17/9
15:00 Παναιτωλικός-Άρης: Τσιμεντερίδης (Καραγκιζόπουλος, Χριστουδούλου, VAR: Κουμπαράκης, Μαχαίρας)
15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Στεφανής)
16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής)
16:00 Μαρκό-ΑΕΛ: Γιουματζίδης (Πατράς, Κλεπετσάνης)
16:00 ΟΦΗ-Καβάλα: Τζήλος (Κομισοπούλου, Κορώνας)
16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου: Κόκκινος (Ψύλλος, Διαμαντής)
17:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Ζαμπαλάς (Μηνούδης, Βαλιώτης, VAR: Πουλικίδης, Μπεκιάρης)
17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea: Μόσχου (Νταβέλας, Οικονόμου, VAR: Πολυχρόνης, Μπουτσίκος).