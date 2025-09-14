Eurobasket: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική Ελλάδος

Για πρώτη φορά μετά το 2009, η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται ένα παιχνίδι μακριά από την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Eurobasket.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει σήμερα στις 17:00 (ΕΡΤ) τη Φινλανδία, με στόχο την τρίτη θέση στην Ευρώπη.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση και τον αποκλεισμό από την Τουρκία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δηλώνει τα εξής ενόψει της αναμέτρησης:

«Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, πολλοί έλεγαν ότι επιτυχία θα είναι να φτάσουμε στους “16”. Όταν το καταφέραμε, μίλησαν για υπέρβαση στους “8”. Τώρα είμαστε στους “4” και κάποιοι μιλούν για αποτυχία. Αυτό είναι άδικο. Για το ελληνικό μπάσκετ είναι τεράστια επιτυχία. Έχει σταματήσει η χώρα για να μας παρακολουθεί. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, εδώ και στην Ελλάδα. Ξαναφέραμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη επιτυχία. Έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας. Είναι σαν τελικός, όχι μικρός τελικός. Το μετάλλιο έρχεται μετά από 16 χρόνια και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναέρθει η ευκαιρία. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί».

Η 12αδα της Εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Η 12άδα της Φινλανδίας: Τζέικομπ Γκράντισον, Αντρέ Γκούσταφσον, Μίκαελ Γιαντούνεν, Μίρο Λιτλ, Αλεξάντερ Μάντσεν, Λάουρι Μαρκάνεν, Έντον Μαξούνι, Μίκα Μούρινεν, Ολιβιέ Νκαμχούα, Σάσου Σάλιν, Ιλάρι Σέπαλα, Ηλίας Βάλτονεν.