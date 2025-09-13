Ντεμπούτο Χιμένεθ με νίκη του Άρη

Ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη, οδηγώντας την ομάδα του σε εκτός έδρας επιτυχία επί του Ατρόμητου με 2-1 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε τις οκτώ νίκες σε έντεκα παιχνίδια με τον Ατρόμητο, καθώς ήδη μετρούσε 7-2-1 σε 10 συναντήσεις ως προπονητής της ΑΕΚ.

Αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με στόχο να ελέγξουν το ρυθμό της αναμέτρησης αλλά ήταν οι γηπεδούχοι που άνοιξαν το σκορ στην πρώτη καλή στιγμή τους.

Στο 18ο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ και απομάκρυνση της μπάλας ο Σταυρόπουλος ανάγκασε σε δύσκολη απόκρουση τον Διούδη, αλλά στην επαναφορά, αν και από δύσκολη γωνία, ο Τζοβάρας έκανε το 1-0.

Ο Άρης ενέτεινε την πίεση κι έτσι ο Ροντρίγκεθ πλάσαρε στο 20΄ στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, στο 27΄ διαγώνιο σουτ του Μορόν απέκρουσε σε κόρνερ ο Χουτεσιώτης, αλλά στο 32΄ ο Ντούντου ισοφάρισε με έξοχο ψηλοκρεμαστό σουτ.

Στο 56΄ και από κόρνερ του Μόντσου ο Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μορόν στο δεύτερο δοκάρι έκανε την προβολή κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, που έμελλε να είναι το τελικό σκορ.