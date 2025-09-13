«Διπλό» του Βόλου στο Αγρίνιο

Ο Βόλος σημείωσε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού με 2-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ στο 11΄ με τον Τζόκα να ξεκινάει και να τελειώνει τη φάση, ενώ έξι λεπτά αργότερα σόκαραν για δεύτερη φορά τους γηπεδούχους.

Από κόρνερ που κέρδισε ο Παναιτωλικός η μπάλα απομακρύνθηκε και ο Λάμπρου έφυγε στην αντεπίθεση και πέρασε στον Χάμιουλιτς που από κοντά διπλασίασε.

Τα «καναρίνια» μείωσαν με τη συμπλήρωση μισής ώρας, όταν ο γκολκίπερ Τσάβες έπαιξε γρήγορα την μπάλα στον Μίχαλακ, ο οποίος πέρασε και τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε άδεια εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε σκληρ και οι φάσεις στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες, χωρίς κλασική ευκαιρία. Ο Βόλος θα μπορούσε στις καθυστερήσεις να πετύχει και τρίτο γκολ, αλλά ο Μακνί που πέρασε και τον Τσάβες αστόχησε από πλάγια θέση.