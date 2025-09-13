Logo Image

«Διπλό» του Βόλου στο Αγρίνιο

Αθλητικά

«Διπλό» του Βόλου στο Αγρίνιο

Οι Θεσσαλοί σημείωσαν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας

Ο Βόλος σημείωσε την πρώτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού με 2-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ στο 11΄ με τον Τζόκα να ξεκινάει και να τελειώνει τη φάση, ενώ έξι λεπτά αργότερα σόκαραν για δεύτερη φορά τους γηπεδούχους.

Από κόρνερ που κέρδισε ο Παναιτωλικός η μπάλα απομακρύνθηκε και ο Λάμπρου έφυγε στην αντεπίθεση και πέρασε στον Χάμιουλιτς που από κοντά διπλασίασε.

Τα «καναρίνια» μείωσαν με τη συμπλήρωση μισής ώρας, όταν ο γκολκίπερ Τσάβες έπαιξε γρήγορα την μπάλα στον Μίχαλακ, ο οποίος πέρασε και τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε άδεια εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε σκληρ και οι φάσεις στις δυο εστίες ήταν ελάχιστες, χωρίς κλασική ευκαιρία. Ο Βόλος θα μπορούσε στις καθυστερήσεις να πετύχει και τρίτο γκολ, αλλά ο Μακνί που πέρασε και τον Τσάβες αστόχησε από πλάγια θέση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube