«Πάρτι» των «καινούργιων», 5-0 ο Ολυμπιακός τον Πανσερραϊκό

Τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια μετράει πια στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 5-0 τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας και στρέφει την προσοχή στον πρώτο αγώνα του στο Champions League, με την Πάφο (17/9, 19:45) την προσεχή Τετάρτη.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ σημείωσε όλα τα τέρματά της στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ανέβασε το ρυθμό του παιχνιδιού αλλά κι εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού στο 35ο λεπτό αποβλήθηκε ο Γκριν που πήγε με επικίνδυνο τρόπο πάνω στον Ρέτσο χτυπώντας τον με τις τάπες.

Ούτως ή άλλως ο αγώνας ήταν από την αρχή μονόλογος των γηπεδούχων, που έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Ελ Κααμπί, Έσε, Τσικίνιο και Στρεφέτσα, αλλά κινδύνεψαν άμεσα με το 0-1 στο 24΄, όταν από λάθος γύρισμα του Μπιανκόν με το κεφάλι ο Μπανζάκι πήρε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά βγήκε πλάγια και δεν μπόρεσε να πλασάρει σε άδεια εστία.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το γκολ στο 48΄, που ο Μαροκινός σημείωσε με δυνατή κεφαλιά μετά από ακόμα μία από τις εξαιρετικές σέντρες του Ορτέγκα στον αγώνα. Μάλιστα, ο Αργεντινός ήταν ο σκόρερ του 2-0 στο 66΄ από ασίστ του Καμπελά, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τα «ερυθρόλευκα».

Λιγότερο από τρία λεπτά μετά την είσοδό του ο Ποντένσε έγραψε το 3-0 με δυνατό σουτ από τα 20 μέτρα στο 71΄ επιστρέφοντας με γκολ στο γήπεδο που τον αποθέωσε. Και αφού ο Τιναλίνι στο 82΄ με τη βοήθεια και του δοκαριού απέκρουσε το πέναλτι του Γιαζίτσι που κέρδισε ο Ταρεμί από τον Δοϊρανλή, ήταν η σειρά του Ιρανού να ακούσει το όνομά του στο κατάμεστο (sold out) γήπεδο,

Στο 88ο λεπτό ο πρώην άσος της Ίντερ πήρε την ασίστ από τον Ποντένσε και με εξαιρετικό πλασέ από πλάγια θέση νίκησε τον Τιναλίνι, ενώ στις καθυστερήσεις (90΄+3) νίκησε με το κεφάλι τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα ο Ταρέμι μετά από «συστημένη» πάσα του Γιαζίτσι, που «εξιλεώθηκε» με ασίστ για την αστοχία του από την άσπρη βούλα.