Eurobasket: Απέσυρε την προκλητική ανάρτηση η Τουρκική ομοσπονδία

Στην απόσυρση μιας προκλητικής ανάρτησης, μετά από αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προχώρησε η αντίστοιχη τουρκική.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της μονταρισμένο στιγμιότυπο από τον χθεσινό αγώνα με έναν Τούρκο παίκτη να καρφώνει τη μπάλα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ίδιο πλάνο και όλο αυτό υπό τον τίτλο «Κανένα Έλεος».

Η ελληνική πλευρά θεώρησε την ανάρτηση προσβλητική, δεδομένου του συγκείμενου και της χρονικής στιγμής.

Κατά πληροφορίες, η τουρκική ομοσπονδία ζήτησε «συγγνώμη», σημειώνοντας ότι η ανάρτηση έγινε χωρίς την έγκριση της διοίκησης και αποδίδοντας το γεγονός σε ατυχές επικοινωνιακό λάθος.

Η ανάρτηση με τον Κεμάλ

Μακριά από το πνεύμα του φίλαθλου πνεύματος κινήθηκε και ο Αλπερέν Σενγκούν, καθώς μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, επέλεξε να πανηγυρίσει με έναν τρόπο που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί προκλητικός και εμπρηστικός, περισσότερο πολιτικός παρά αγωνιστικός.

Ο παίκτης των Houston Rockets και διεθνής με την Τουρκία, Αλπερέν Σενγκούν, δεν περιορίστηκε σε απλούς αγωνιστικούς πανηγυρισμούς μετά τη νίκη της εθνικής του ομάδας επί της Ελλάδας.

Σε πρώτο χρόνο, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ καθισμένος σε καρέκλα, με τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας να στέκονται πίσω του — μια εικόνα με έντονο συμβολισμό.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν ακόμη πιο φορτισμένη: σε δεύτερη ανάρτηση, επέλεξε να ανεβάσει σειρά στιγμιότυπων από τον αγώνα και να τα συνοδεύσει με τη φράση:

«Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;»

Η συγκεκριμένη φράση, ιδωμένη σε συνδυασμό με την προηγούμενη ανάρτηση, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, καθώς ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως υπαινιγμός στη Μικρασιατική Καταστροφή, αναβιώνοντας μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ελληνοτουρκικής ιστορίας.

Από την πλευρά του, ο τουρκικός Τύπος φιλοξενεί τη νίκη της τουρκικής ομάδας από πρώτο θέμα έως και σε προβεβλημένες θέσεις όπως είναι φυσικό. Δεν λείπουν πάντως και ορισμένες εμπρηστικές αναφορές.

Σημειωτέον ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αμέσως μετά τη νίκη της εθνικής Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με ανάρτηση στα social media έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του και ευχήθηκε την Κυριακή να σηκώσει το τρόπαιο κόντρα στη Γερμανία.

«Eύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ και το αποτέλεσμα στον τελικό την Κυριακή να είναι η κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ».

Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν ηττήθηκαν από τη Σερβία «εντός έδρας».