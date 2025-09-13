Επιστροφή στο πρωτάθλημα

Logo Image

Η εναρκτήρια σέντρα θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό

Με τρεις συναντήσεις ανοίγει σήμερα (13/9) και κλείνει την Κυριακή η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα, μετά τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Η εναρκτήρια σέντρα θα γίνει στις 18:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό. Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League, με αντίπαλο την Πάφο (17/9), οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν ήδη δύο νίκες, αμφότερες με σκορ 2-0.

Αντίθετα, η ομάδα των Σερρών προέρχεται από δύο συνεχείς ήττες και ο προπονητής της, ο Κριστιάνο Μπάτσι, βρίσκεται από νωρός στην πίεση.

Σε πίεση, θεωρητικά, βρίσκεται και ο Αστέρας Τρίπολης που ακόμα αναζητά γκολ και βαθμούς, ωστόσο οι Πελοποννήσιοι έπαιξαν εκτός έδρας με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη υποδέχεται στην αρκαδική πρωτεύουσα (20:00) την ΑΕΛ, που πήρε τον πρώτο της βαθμό (1-1) απέναντι στην Κηφισιά αλλά εμφανίζει δυσκολία στο σκοράρισμα.

Το πιο σπουδαίο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι διεξάγεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με ώρα έναρξης στις 20:00. Ο τυπικά γηπεδούχος ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει (κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας) τον ΠΑΟΚ με στόχο να «χτίσει» στο «διπλό» των Σερρών.

Από την πλευρά του, ο «Δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να κάνει το 3Χ3 έχοντας ήδη καταγράψει δύο νίκες στην Τούμπα, με σκορ 1-0.

