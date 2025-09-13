Logo Image

Με φωτογραφία του Κεμάλ πανηγύρισε ο Αλπερέν Σενγκούν τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας

EPA/TOMS KALNINS

Εμπρηστικές αναρτήσεις

Με μία εμπρηστική -και σίγουρα εκτός αθλητικού πλαισίου- ανάρτηση πανηγύρισε ο παίκτης της Εθνικής Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν τη νίκη της ομάδας του επί της εθνικής μας.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του τους παίκτες της εθνικής μπάσκετ της Τουρκίας.

Αλλά δεν έμεινε εκεί.

Λίγο αργότερα ανάρτησε σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», αναφορά που κάποιοι, βοηθούσης και της πρώτης ανάρτησης, ερμήνευσαν ως παραπομπή στη Μικρασιατική καταστροφή.

