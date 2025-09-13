Eurobasket: Τα συγχαρητήρια Ερντογάν στον Αταμάν και τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Το συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός ακούει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση μέσα στα αποδυτήρια, παρουσία των παικτών που χειροκροτούν.

«Xάρηκα ιδιαίτερα και ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές», είπε ο Ερντογάν στον προπονητή της Τουρκίας.

Ο Αταμάν ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τις ευχές λέγοντας: «Ο τελικός αγώνας είναι την Κυριακή το βράδυ με τη Γερμανία. Ελπίζουμε να τον κερδίσουμε. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί»

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8 — AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025

Από την πλευρά του, ο τουρκικός Τύπος φιλοξενεί τη νίκη της τουρκικής ομάδας από πρώτο θέμα έως και σε προβεβλημένες θέσεις όπως είναι φυσικό. Δεν λείπουν πάντως και ορισμένες εμπρηστικές αναφορές.

Türkiye take down long-time rival Greece in Riga and storm into the EuroBasket final versus Germany https://t.co/2pSzsFhOhf pic.twitter.com/Mco9p60TvE — TRT World (@trtworld) September 12, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αμέσως μετά τη νίκη της εθνικής Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με ανάρτηση στα social media έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του και ευχήθηκε την Κυριακή να σηκώσει το τρόπαιο κόντρα στη Γερμανία.

«Eύχομαι να σας βοηθήσει ο Αλλάχ και το αποτέλεσμα στον τελικό την Κυριακή να είναι η κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ».

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! https://t.co/5hPywHaICj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2025

Ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία (στις 21:00) είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν ηττήθηκαν από τη Σερβία «εντός έδρας».