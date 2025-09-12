Σπανούλης: «Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας»

Λίγο μετά τη λήξη του ημιτελικού με την Τουρκία στο Eurobasket 2025, ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κρατική τηλεόραση, εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο έμπειρος κόουτς παραδέχτηκε πως η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βγάλει την απαιτούμενη ένταση και έκανε απλοϊκά λάθη που κόστισαν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως όλη η προσοχή πλέον στρέφεται στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο με τη Φινλανδία, που θα διεξαχθεί την Κυριακή το απόγευμα.

Στις δηλώσεις του ανέφερε:

«Πιστεύω ότι δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι λέγαμε να μη φάμε. Συμβαίνουν και αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε πολύ. Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Πολλά λάθη και καμία συγκέντρωση στην άμυνα. Θα δούμε την Φινλανδία και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πολύ σημαντικό ματς».

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης: