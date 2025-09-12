Logo Image

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική απέναντι στη Φινλανδία για το χάλκινο

Αθλητικά

(EUROKINISSI)

Με την Γερμανία η τελική αναμέτρηση της Τουρκίας

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας προς το χρυσό σταμάτησε απότομα στον ημιτελικό. Η Τουρκία επικράτησε με επιβλητικό τρόπο (94-68) και άφησε την ελληνική ομάδα εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Μετά από μια εμφάνιση που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί για την τρίτη θέση απέναντι στη Φινλανδία, το απόγευμα της Κυριακής (17:00 ώρα Ελλάδας), με ζωντανή μετάδοση από ΕΡΤ και Novasports Start.

Η Τουρκία, από την άλλη, «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό και θα κοντραριστεί με τη Γερμανία για το χρυσό, σε έναν αγώνα που προμηνύεται αμφίρροπος και γεμάτος ένταση.

