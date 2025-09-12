Logo Image

Αταμάν: «Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία»

Αταμάν: «Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία»

«Είμαστε έτοιμοι για την απόλυτη πρόκληση»

Μετά την άνετη πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του Eurobasket 2025, ο προπονητής της, Έργκιν Άταμαν, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του τόσο για την εμφάνιση της ομάδας του όσο και για την ιστορική προοπτική που ανοίγεται μπροστά της.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στον επαγγελματισμό και την πειθαρχία που έδειξαν οι παίκτες του στον ημιτελικό, ενώ έσπευσε να εκφράσει τον απόλυτο σεβασμό του προς την Εθνική Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την «ομάδα υψηλότερου επιπέδου» σε σχέση με την Γερμανία — τον αντίπαλο της Τουρκίας στον μεγάλο τελικό.

«Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, που κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερη από την ομάδα που θα παίξουμε στον τελικό. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι για την απόλυτη πρόκληση: να φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

Πηγή: ΕΡΤ

