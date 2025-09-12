Ελλάδα – Τουρκία: Το όνειρο έγινε εφιάλτης στον ημιτελικό – Μάχη τώρα για το χάλκινο του Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδος βρέθηκε απόψε σε κακό βράδυ, οι Τούρκοι πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket κόντρα στη Γερμανία, επικρατώντας με 94-68.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παλέψει το απόγευμα της Κυριακής (17:00) στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος. Σε κανένα σημείο των δύο πρώτων περιόδων, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να παίξει το μπάσκετ του και η Τουρκία ήταν το απόλυτο αφεντικό. Μέσα από την φοβερή άμυνα που έπαιξε, κρατώντας τον Γιάννη στους 4 πόντους αλλά και μέσα από τις επιθετικές συνεργασίες και τον ασταμάτητο, Οσμανί που πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας 18 πόντους! Η επίσημη αγαπημένη δεν βρήκε λύσεις στην άμυνα, έκανε πάρα πολλά λάθη(12) και κλήθηκε να ανέβει ένα… βουνό στο δεύτερο μέρος, καθώς η ομάδα του Αταμάν ήταν μπροστά στο σκορ με 49-31.

Στο δεύτερο μέρος, δυστυχώς η Εθνική μας ήταν το ίδιο κακή ενώ οι Τούρκοι έκαναν το καλύτερό τους ματς στο τουρνουά. Σε κανένα σημείο η διαφορά δεν μειώθηκε. Στον αντίποδα ανέβηκε σε επίπεδα που δεν μπορούσε να καλυφθεί(72-46 στο 28′). Κάπως έτσι στο φινάλε της τρίτης περιόδου, η Ελλάδα ήταν πίσω με 72-51.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και η Τουρκία πήρε την πρόκριση με 94-68.

Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ο Οσμανί με 28 πόντους. 17 έβαλε ο Όσμαν, 15 ο Σενγκιούν και 14 ο Λάρκιν. Ο Σλούκας σκόραρε 15 για την Ελλάδα ενώ ο Γιάννης έμεινε στους 12.

Τα δεκάλεπτα: 26-16 ,49-31, 72-51, 94-69.