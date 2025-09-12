«Ελληνικός ή τουρκικός ο μπακλαβάς;»: Poll της FIBA λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας στους «4» του Eurobasket

«Ελληνικός ή τουρκικός ο μπακλαβάς;». Αυτό το ερώτημα θέτει σε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση η FIBA, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μας έναντι της Τουρκίας στα ημιτελικά του Eurobasket.

Upcoming next: The Baklava Derby #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Στις 21:00 αρχίζει ο αγώνας όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

