«Ελληνικός ή τουρκικός ο μπακλαβάς;»: Poll της FIBA λίγο πριν τον κρίσιμο αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας στους «4» του Eurobasket

Ερώτημα της FIBA που αναζητά απάντηση

«Ελληνικός ή τουρκικός ο μπακλαβάς;». Αυτό το ερώτημα θέτει σε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση η FIBA, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μας έναντι της Τουρκίας στα ημιτελικά του Eurobasket.

Στις 21:00 αρχίζει ο αγώνας όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

