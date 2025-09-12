«Ερυθρόλευκος» ο Μπιλάλ

Σε μια μεταγραφή-έκπληξη προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου (21/11/2003) Αιγύπτιου διεθνή επιθετικού Μπιλάλ Μαζάρ.

Ο Μπιλάλ ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Mokawloon (Αίγυπτος) και το 2020 μεταγράφηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του UEFA Youth League της σεζόν 2023-2024 με εννέα γκολ.

Το καλοκαίρι του 2023 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Εστρέλα Αμαδόρα, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία, όπου και αγωνίστηκε δέκα φορές στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Αιγύπτου και μέτρησε έξι συμμετοχές στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, το καλοκαίρι του 2024.