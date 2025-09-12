Logo Image

Eurobasket 2025: Στον τελικό η Γερμανία

Τα «πάντσερ» επιβλήθηκαν άνετα της Φινλανδίας και περιμένουν τον αντίπαλό τους στο παιχνίδι της Κυριακής

Η Γερμανία νίκησε με 98-86 την «πρωτάρα» σε ημιτελικό (οποιασδήποτε διοργάνωσης) Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025 (14/9, 21:00), περιμένοντας να μάθει αν αντίπαλός της θα είναι η Ελλάδα ή η Τουρκία.

Για τη «Νατσιονάλμανσαφτ» είναι η δεύτερη συμμετοχή σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 2005 και το Βελιγράδι, όταν είχε ηττηθεί από τη νικήτρια της διοργάνωσης Εθνική Ελλάδας.

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο που οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν έως και με 8 πόντους (14-6), τα «πάντσερ» ήταν καλύτερα στο υπόλοιπο του αγώνα και με όπλο την επιθετική πολυφωνία έφτασαν δίκαια στη νίκη-πρόκριση.

Ο Σρέντερ είχε 26 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντοι κι άλλα τόσα ριμπάουντ ήταν η συνεισφορά του Τάις. Ο Βάγκνερ πρόσφερε άλλους 22 πόντους στη Γερμανία, ενώ επίσης διψήφιοι σκόρερ αναδείχθηκαν Ντα Σίλβα (13π.) και Μπόνγκα (10π.).

Οι Φινλανδοί είχαν πρώτο σκόρερ τον Ενκαμούα με 21 πόντους, ο Μάρκανεν μέτρησε άλλους 16 πόντους και από 12 πόντους πρόσφεραν ο 18χρονος Μούρινεν και ο Γιάντουνεν.

