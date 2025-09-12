Με όγκο στον εγκέφαλο ο Τζέισον Κόλινς

Ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, που το 2014 έγινε ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής σε μεγάλο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ που αποκάλυψε την ομοφυλοφιλία του, πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο, ανακοίνωσε το NBA.

«Ο Τζέισον Κόλινς, πρεσβευτής του NBA και βετεράνος του NBA με 13 χρόνια παρουσίας, υποβάλλεται αυτήν την στιγμή σε θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λίγκα.

«Ο Τζέισον και η οικογένειά του εκτιμούν την υποστήριξη και τις προσευχές σας και ζητούν την ιδιωτικότητά τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν πλήρως στην υγεία και την ευημερία του».

Ο 46χρονος πρώην σέντερ πέρασε δεκατρείς σεζόν στο NBA, τις οκτώ στους Νιού Τζέρσεϊ/Μπρούκλιν Νετς, ενώ έπαιξε και σε Ατλάντα, Βοστώνη, Μέμφις, Μινεσότα και Ουάσινγκτον, καταγράφοντας 735 αγώνες.

Ο Κόλινς, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση τον Νοέμβριο του 2014, αποκάλυψε την ομοφυλοφιλία του σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sports Illustrated τον Απρίλιο του 2013.