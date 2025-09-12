Logo Image

Οι προβλέψεις της Equipe για τον ελληνικό στίβο

Αθλητικά

ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Οι εκτιμήσεις της γαλλικής εφημερίδας δεν προβλέπουν χρυσό μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα

Τρία μετάλλια, κανένα χρυσό όμως, προβλέπει η γαλλική αθλητική εφημερίδα Equipe για την Ελλάδα στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, που ξεκινά αύριο (13/9) στο Τόκιο.

Η γαλλική εφημερίδα παρουσίασε τις προβλέψεις από τους εξειδικευμένους συντάκτες της για καθένα από τα αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με αυτές, ο Μίλτος Τεντόγλου θα περιοριστεί στην τρίτη θέση, πίσω από τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ (1ος) και τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι (2ος).

Ασημένιο μετάλλιο προβλέπει για τον Εμμανουήλ Καραλή, πίσω μόνο από τον ανίκητο Σουηδό Αρμάντο Ντουπλάντις, αλλά και για την Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), μετά την Γιαπωνέζα Χαρούκα Κιταγκούτσι.

