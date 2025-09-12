Πιθανή η αφαίρεση βαθμών από την Τσέλσι

Η Τσέλσι είναι πιθανό να υποστεί αφαίρεση βαθμών αν αποδειχθεί ότι απόκτησε αθλητικό πλεονέκτημα, μετά τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA), σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Football Insider.

Οι «Μπλε» βρίσκονται υπό έρευνα από τότε που η BlueCo, με επικεφαλής τον Τοντ Μπόιλι και την Clearlake Capital, ανέλαβε τον σύλλογο από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, τον Μάιο του 2022.

Οι γίγαντες του Λονδίνου κατήγγειλαν στην Premier League, την UEFA και την FA ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγοράς είχαν υποβληθεί «ελλιπείς οικονομικές πληροφορίες» στις ποδοσφαιρικές αρχές μεταξύ 2012 και 2019.

Η Τσέλσι κατηγορήθηκε χθες από την FA για 74 φερόμενες παραβιάσεις κανόνων σχετικά με πληρωμές σε ατζέντηδες μεταξύ 2009 και 2022, με τα γεγονότα μεταξύ των περιόδων 2010-11 έως 2015-16 να αποτελούν το επίκεντρο.

Εάν οι κατηγορίες επικυρωθούν, πηγές αναφέρουν ότι η ποινή της Τσέλσι θα περιστρέφεται γύρω από το κατά πόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι απέκτησε αθλητικό πλεονέκτημα, με την αφαίρεση βαθμών να είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα σε περίπτωση που συμβεί αυτό.

Στη δήλωση με την οποία απάντησε στις κατηγορίες, ο σύλλογος ισχυρίστηκε ότι «πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, η ομάδα ιδιοκτησίας έλαβε γνώση πιθανώς ελλιπών οικονομικών αναφορών σχετικά με ιστορικές συναλλαγές και άλλες πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της FA».

Για να συμπληρώσει πως «αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο σύλλογος ανέφερε αυτά τα θέματα σε όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της FA».

naftemporiki.gr