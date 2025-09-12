Logo Image

«Μπαμ» του Παναιτωλικού με Μπουχαλάκη

Ο 32χρονος διεθνής άσος υπέγραψε για δύο χρόνια στον σύλλογο του Αγρινίου

Σε μια ηχηρή προσθήκη προχώρησε ο Παναιτωλικός λίγο πριν εκπνεύσει η θερινή μεταγραφική περίοδος για το 2025.

Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου Έλληνα διεθνή μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος επιστρέφει στη Σούπερ Λίγκα έχοντας περάσει τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας του στο Βερολίνο, με την Χέρτα.

Ο 32χρονος Μπουχαλάκης υπέγραψε στα «Καναρίνια» για τα επόμενα δύο χρόνια και θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 41.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα.

Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη. Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών. 

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».

