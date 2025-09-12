Ελλάδα – Τουρκία: Live o μεγάλος αγώνας για την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει ύστερα από 16 χρόνια σε ημιτελικό EuroBasket. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Δύο δεκαετίες έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η «γαλανόλευκη» έφτασε σε τελικό Ευρωμπάσκετ και το αποψινό ντέρμπι δίνει την ευκαιρία για μια ιστορική επιστροφή.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να καλούνται να υπερβούν εαυτούς για να γράψουν ακόμη μια χρυσή σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του μεγάλου ημιτελικού στο liveblog της «Ναυτεμπορικής».