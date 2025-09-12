Εθνική Μολδαβίας: Παραιτήθηκε ο Κλεσένκο μετά το 11-1 από τη Νορβηγία

Η Εθνική Μολδαβίας ταπεινώθηκε από τη Νορβηγία με το συντριπτικό 11-1 την περασμένη Τρίτη, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά από τέτοιο διασυρμό ουδείς προπονητής θα μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του, και ο Σεργκέι Κλεσένκο απλώς πρόλαβε τις εξελίξεις ανακοινώνοντας την παραίτητήσή του, αφού εκτός των άλλων οι Μολδαβοί έχουν «κολλήσει» στην τελευταία θέση του Ι ομίλου με 0 βαθμούς.

Serghei Clescenco has stepped down as head coach of the Moldova national team Photo – Webpage (https://t.co/PgQbhqlrQU) pic.twitter.com/QJMe1HcAp0 — Moldovan Football (@mold_footy) September 11, 2025

Στο αξίωμα του ομοσπονδιακού εκλέκτορα από το 2021, μετά από μια θητεία με την U21, ο 53χρονος τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη παραιτούμενος.

«Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουμε βιώσει πολλά συναισθήματα μαζί, κάποια λιγότερο ευχάριστα, για τα οποία ζητώ συγγνώμη, αλλά και άλλα πιο όμορφα», δήλωσε ο παλαίμαχος Μολδαβός διεθνής (69 συμμετοχές).

Προς το παρόν, το όνομα του διαδόχου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.