Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο

Σε μια σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχωρά η ΑΕΚ, στο «παρά πέντε» της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Πορτογάλος μέσος Ζοάο Μάριο βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα για λογαριασμό της Ένωσης, στην οποία παραχωρείται δανεικός από την Μπεσίκτας.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής έρχεται για να δώσει ποιότητα κι εμπειρία στα χαφ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, με τη μετακίνησή του στον αθηναϊκό σύλλογο να οριστικοποιείται όταν περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο 32χρονος (19 Ιανουαρίου 1993) Ζοάο Μάριο είναι 56 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, για την οποία έχει σημειώσει τρία γκολ.