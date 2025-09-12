Σαπίρ Μπέρμαν, η πρώτη τρανς διεθνής διαιτητής

Ήθελε να είναι γυναίκα και διαιτητής. Τελικά, τα όνειρα της ζωής της, που έμεναν στην αφάνεια για 26 χρόνια, έγιναν πραγματικότητα μονομιάς.

Η Σαπίρ Μπέρμαν «φωτίζεται» όταν θυμάται τη στιγμή που όλα εκείνα για τα οποία είχε αγωνιστεί απέδωσαν καρπούς: η 31χρονη Ισραηλινή έγινε φέτος η πρώτη τρανς γυναίκα που διαιτήτευσε διεθνή αγώνα ποδοσφαίρου.

«Πάντα ήθελα να είμαι γυναίκα και πάντα ήθελα να γίνω διαιτητής ποδοσφαίρου», θυμάται. «Και τότε αυτά τα δύο όνειρα συγχωνεύτηκαν σε ένα, σε μια έκρηξη χαράς». Αυτό που «κάνω είναι σωστό, επιλέγω τον εαυτό μου, δείχνω στον κόσμο ότι είναι δυνατό».

Η Μπέρμαν αφηγείται την ιστορία της, η οποία, φυσικά, δεν ήταν χωρίς πόνο. «Από τότε που ήμουν πέντε χρονών, ήθελα να είμαι γυναίκα, ένα κορίτσι. Αλλά όταν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο, συνειδητοποίησα ότι το όνειρό μου να είμαι γυναίκα και να παίζω ποδόσφαιρο δεν ήταν συμβατά», εξηγεί.

«Έτσι αποφάσισα να κρύψω ποια ήμουν και να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Κρυβόμουν για σχεδόν 26 χρόνια». Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια που αγαπούσε το ποδόσφαιρο, έπαιξε ως αμυντικός μέχρι την ηλικία των 15 ετών.

Στη συνέχεια, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θα είχε μέλλον παίζοντας ποδόσφαιρο, επέλεξε μια καριέρα ως διαιτητής και γρήγορα ανέβηκε στην ιεραρχία, διαιτητεύοντας αγώνες στην πρώτη κατηγορία ανδρών της χώρας της, κρύβοντας πάντα το «βαθύτερο μυστικό» της.

Το σημείο καμπής ήρθε κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω Covid το 2020. Η Σαπίρ Μπέρμαν αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι: «Ρώτησα τον εαυτό μου, “Αυτή είναι η ζωή μου;” και αποφάσισα να το αποκαλύψω».

Στη αρχή νόμιζε ότι αυτό θα έβαζε τέλος στην καριέρα της. Στη συνέχεια, η διαδικασία μετάβασης ξεκίνησε το 2021. «Δεν ήξερα τι να κάνω, τι συνεπαγόταν, τι να περιμένω», παραδέχεται.

«Όταν ξεκίνησα την ορμονοθεραπεία ως μέρος της μετάβασης, αρχικά δυσανασχετούσα με το σώμα μου. Έξω από το γήπεδο, ένιωθα καλά, αλλά εσωτερικά, ένιωθα σαν να κατέστρεφα την καριέρα μου».

Αφού απέτυχε σε δύο τεστ φυσικής κατάστασης και υποβιβάστηκε σε χαμηλότερη κατηγορία, φέτος έλαβε το διεθνές πράσινο φως. Τώρα, η Μπέρμαν ονειρεύεται τώρα να διαιτητεύσει αγώνες στο Champions League, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 17 Μαρτίου, ο προκριματικός αγώνας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών κάτω των 17 ετών μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και του Μαυροβουνίου την έχρισε επίσημα ως την πρώτη τρανς διαιτητή σε επίσημο διεθνή αγώνα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στο γήπεδο η ανταπόκριση ήταν θετική, τόσο από τις παίκτριες όσο και από τους οπαδούς. «Οι οπαδοί εξακολουθούν να με προσβάλλουν, αλλά τώρα χρησιμοποιούν γυναικεία ονόματα», χαμογελάει. «Είναι ένα είδος επιδοκιμασίας, με βλέπουν ακριβώς όπως είμαι».

Και στον δρόμο, νέοι σταματούν για να της πουν ότι η ιστορία της τους έχει δώσει ελπίδα. «Με γεμίζει υπερηφάνεια, μου δίνει τόση δύναμη να συνεχίσω. Γιατί στο τέλος, επέλεξα μόνο τον εαυτό μου».

