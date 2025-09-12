Μουντιάλ 2026: Πάνω από 1,5 εκ. αιτήσεις στη φάση προπώλησης των εισιτηρίων

Πυρετός ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Σε μόλις 24 ώρες από την έναρξη της κλήρωσης προπώλησης της Visa, έχουν ληφθεί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις εισιτηρίων από 210 χώρες.

Αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί μια ιστορική έναρξη για το τουρνουά, το οποίο υπόσχεται να εξελιχθεί σε «ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία».

Η πλειονότητα της ζήτησης προέρχεται από τις χώρες υποδοχής: τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Πίσω τους βρίσκονται οπαδοί από την Αργεντινή, την Κολομβία, τη Βραζιλία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.

Η ποικιλομορφία των εθνικοτήτων επιβεβαιώνει την παγκόσμια εμβέλεια του τουρνουά και τον ενθουσιασμό που δημιούργησε η πρώτη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 48 ομάδες.

«Αυτός ο τεράστιος αριθμός εγγραφών αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό που δημιούργησε το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 και το πώς προορίζεται να αποτελέσει σημείο καμπής στην ιστορία του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Heimo Schirgi, διευθυντής λειτουργιών του τουρνουά.

Ο οργανισμός αναμένει ότι ο ενθουσιασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς προχωρά η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων και πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης.

Η FIFA θα εφαρμόσει δυναμική τιμολόγηση για τις πωλήσεις

Η κλήρωση προπώλησης της Visa αντιπροσωπεύει την πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι οπαδοί έχουν προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να εγγραφούν, ανεξάρτητα από το πότε θα το κάνουν, καθώς οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε τυχαία επεξεργασία.

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν ειδοποίηση από τις 29 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία και ώρα που θα τους έχει οριστεί για την αγορά των εισιτηρίων τους.

Οι τιμές εκκίνησης για τους αγώνες της φάσης των ομίλων ξεκινούν από εξήντα δολάρια ΗΠΑ. Σε αυτό το στάδιο, θα είναι διαθέσιμα μεμονωμένα εισιτήρια και για τους 104 αγώνες, καθώς και πακέτα ειδικά για τον χώρο διεξαγωγής ή την ομάδα.

Νέες φάσεις πωλήσεων θα ανοίξουν από τον Οκτώβριο με περισσότερες επιλογές αγοράς, πάντα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της FIFA.

Εκτός από τα κανονικά εισιτήρια, οι οπαδοί μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε πακέτα φιλοξενίας που περιλαμβάνουν αποκλειστικές εμπειρίες μαζί με εισιτήρια αγώνων.

Η FIFA έχει τονίσει τη σημασία της αγοράς εισιτηρίων μόνο μέσω των επίσημων καναλιών της για να διασφαλίσει την εγκυρότητα και την ασφάλειά τους. Με την έναρξη αυτής της διαδικασίας, ο δρόμος προς το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και η προσμονή συνεχίζει να αυξάνεται.

