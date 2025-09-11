ΑΕΚ: Μία ανάσα από τον Ζοάο Μάριο

Πολύ κοντά σε μία δυνατή κίνηση βρίσκεται η ΑΕΚ στο φινάλε της φετινής μεταγραφικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής.

Η Ένωση έχει προχωρημένες επαφές με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του 32χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου, Ζοάο Μάριο, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε συλλόγους και την εθνική ομάδα της χώρας του.

Όλα δείχνουν πως σύντομα ο έμπειρος χαφ θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Ζοάο Μάριο ξεκίνησε την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το 2014 παραχωρήθηκε δανεικός στη Βιτόρια Σετούμπαλ κι επέστρεψε στα «λιοντάρια», όπου αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τίτλους. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ίντερ αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, έπαιξε δανεικός στη Γουέστ Χαμ και τη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ το 2020 επέστρεψε ξανά δανεικός στη Σπόρτινγκ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Αγωνίστηκε για τρεις σεζόν με την Μπενφίκα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022–23 σκοράροντας 17 γκολ, σε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του.

Δόθηκε δανεικός πέρσι στη Μπεσίκτας, η οποία τον αγόρασε τον Γενάρη του 2025 κι έχει έως τώρα 45 αγώνες, 10 γκολ και 5 ασίστ.