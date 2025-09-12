Eurobasket 2025: Για μια θέση στον τελικό απόψε η Εθνική απέναντι στην Τουρκία

Ένα παιχνίδι μόνο -για να γίνει χρήση και της ρήσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο- απέμεινε στην Εθνική ομάδα μπάσκετ για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ένα παιχνίδι που φέρει αντίπαλο της Ελλάδας την Τουρκία απόψε το βράδυ (12/9, 21:00) στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα.

Ξεπερνώντας το εμπόδιο της Λιθουανίας την Τρίτη, η αρμάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνίας (2009), ήταν είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Ελλάδα και Τουρκία θα συναπαντηθούν για 15η φορά στην ιστορία τους, με την παράδοση να είναι σαφέστατα ευνοϊκή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (11 νίκες – 3 ήττες).

Ο Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς γνωρίζουν καλά αρκετούς παίκτες της Εθνικής Τουρκίας, όπως και τον ομοσπονδιακό προπονητή της και τεχνικό του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την αντίπαλη ομάδα, αφού ο Τούρκος τεχνικός ξέρει όχι μόνο τους παίκτες του Παναθηναϊκού αλλά και τους υπόλοιπους, λόγω της θητείας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η προσπάθεια του Αταμάν να «παίξει» με το μυαλό των Ελλήνων διεθνών δεν έχει αντίκρισμα, υπογράμμισε ο Βασίλης Σπανούλης, αναφερόμενος στην εκτίμηση του συναδέλφου του περί επιθετικών φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν καταλογίζονται.

«Εντάξει, τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα», σχολίασε ο Έλληνας τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σλούκας εστίασε στη σημασία που έχει το παιχνίδι για ολόκληρη τη χώρα και υπογράμμισε τη θέληση της ομάδας για τη νίκη.

«Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για όλο το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την Εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Eίναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι», σχολίασε.

Όσο για τον αν θα ήθελε να πάρει ένα σουτ νίκης όπως εκείνο στον ημιτελικό του 2005; «Όχι, δεν το θέλω. Προτιμώ να κερδίσουμε εύκολα και να βρεθούμε στον τελικό».