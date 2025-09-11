Στο «Μετροπολιτάνο» ο τελικός του Champions League το 2027

Το στάδιο «Μετροπολιτάνο», έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2027, ανακοίνωσε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Η υπουργός Αθλητισμού της Ισπανίας, Αλεγρία Πιλάρ, είχε πάντως αποκαλύψει στις 20 Μαΐου ότι ο τελικός θα φιλοξενούνταν στην εγκατάσταση της ισπανικής πρωτεύουσας.

Μετά την απόρριψη του «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο, υποψήφιο για τον τελικό του UCL 2027 ήταν το στάδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης και το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.

Το «Μετροπολιτάνο», που είχε ήδη φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League το 2019 μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ (2-0), θα διαδεχθεί την «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, η οποία θα υποδεχθεί τον τελικό της εφετινής περιόδου.