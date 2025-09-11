Eurobasket 2025: Τι ώρα και πού θα δείτε τον ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική Ομάδα έφτασε. Η «γαλανόλευκη» του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών: τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 απέναντι στην Τουρκία.

Το ντέρμπι θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ώρα Ελλάδας, στη Ρίγα της Λετονίας.

Η αναμέτρηση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για το πιο κλασικό ζευγάρι της Ανατολικής Μεσογείου. Το διακύβευμα; Μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Hellas will compete for a #EuroBasket medal for the first time since 2009! https://t.co/bw5nXF8BGu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Το Naftemporiki.gr θα μεταδίδει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ματς μέσα από το αναλυτικό liveblog του, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο σχολιασμό, στιγμιότυπα και όλο το παρασκήνιο από τη Ρίγα.

Η τηλεοπτική κάλυψη του μεγάλου παιχνιδιού θα γίνει από την ΕΡΤ1.

Κορυφώνεται μία σπουδαία πορεία

Η Εθνική έφτασε στους «4» μετά από μια σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, με κορυφαίες στιγμές τη νίκη επί της Ιταλίας στη φάση των «16» και τον θρίαμβο απέναντι στη Λιθουανία στον προημιτελικό. Εμφανίζεται πανέτοιμη για το εισιτήριο που θα την οδηγήσει στο μεγάλο τελικό.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία με τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο ξεπέρασε το εμπόδιο της Πολωνίας και εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Το βράδυ της Παρασκευής όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Ρίγα. Μείνετε συντονισμένοι στο Naftemporii.gr