Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Ο αγώνας του Ολυμπιακού αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεών του στο Champions League

Με τη διεξαγωγή εννέα συναντήσεων ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26.

Λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα της συμμετοχής του στο Champions League, ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την πρώτη αγωνιστική, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα διεξαχθούν τη δεύτερη αγωνιστική τα παιχνίδια Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Και οι τρεις αγώνες θα πραγματοποιηθούν την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

  • Ηλιούπολη-Βόλος (15:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

  • Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης (15:00)
  • Παναιτωλικός-Άρης (16:00)
  • Αιγάλεω 1931-ΑΕΚ (16:00)
  • Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου (16:00)
  • Μαρκό-ΑΕΛ (16:00)
  • ΟΦΗ-Καβάλα (17:30)
  • Παναθηναϊκός-Καλλιθέα (17:30)
  • Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (17:30)

