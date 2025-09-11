Στη Λεωφόρο ο αγώνας ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Το «Απόστολος Νικολαΐδης» θα φιλοξενήσει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στη σχετική ενημέρωση προέβη σήμερα (11/9) η διοργανώτρια αρχή. Στο Παγκρήτιο στάδιο, την έδρα της ηρακλειώτικης ομάδας, δεν είναι έτοιμος ο νέος χλοοτάπητας, ενώ η επιλογή του Ολυμπιακού Σταδίου αποκλείστηκε.

Ο αγώνας στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:30) κεκλεισμένων των θυρών, αφού ο ΟΦΗ «κουβαλά» τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο “ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” (αντί για Ο.Α.Κ.Α.)», αναφέρει η Σούπερ Λίγκα.