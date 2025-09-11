Logo Image

Στη Λεωφόρο ο αγώνας ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Αθλητικά

Στη Λεωφόρο ο αγώνας ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Στο Παγκρήτιο στάδιο δεν είναι έτοιμος ο νέος χλοοτάπητας, ενώ η επιλογή του ΟΑΚΑ αποκλείστηκε

Το «Απόστολος Νικολαΐδης» θα φιλοξενήσει το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στη σχετική ενημέρωση προέβη σήμερα (11/9) η διοργανώτρια αρχή. Στο Παγκρήτιο στάδιο, την έδρα της ηρακλειώτικης ομάδας, δεν είναι έτοιμος ο νέος χλοοτάπητας, ενώ η επιλογή του Ολυμπιακού Σταδίου αποκλείστηκε.

Ο αγώνας στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:30) κεκλεισμένων των θυρών, αφού ο ΟΦΗ «κουβαλά» τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο “ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ” (αντί για Ο.Α.Κ.Α.)», αναφέρει η Σούπερ Λίγκα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube