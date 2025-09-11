Logo Image

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο… απέλυσε τον προπονητή της Εθνικής ομάδας

Η Βενεζουέλα παραμένει η μόνη χώρα στη Νότια Αμερική που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Το βράδυ της Τρίτης, η Βενεζουέλα αποκλείστηκε από την κούρσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μετά από μια συντριπτική εντός έδρας ήττα με 6-3 από την Κολομβία.

Τρεις ημέρες μετά από αυτή την απογοήτευση, ο προπονητής Φερνάντο Μπατίστα απολύθηκε από την ομοσπονδία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτή η είδηση ​​πρέπει να ενθουσίασε τον Πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Μετά από αυτή την αποτυχία πρόκρισης, ο αρχηγός του κράτους ζήτησε την αποχώρηση του προπονητικού επιτελείου.

«Υπέστημεν μια οδυνηρή ήττα. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Η Βενεζουέλα απαιτεί αναδιάρθρωση του προπονητικού επιτελείου και αναδιοργάνωση της στρατηγικής, του δόγματος και της γραμμής εργασίας», δήλωσε σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το AFP.

Αυτή η δήλωση του Προέδρου ώθησε την ομοσπονδία να χωρίσει τους δρόμους της με τον Φερνάντο Μπατίστα, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Vinotinto από το 2023.

Μετά και από αυτόν τον αποκλεισμό, η Βενεζουέλα παραμένει η μόνη χώρα στη Νότια Αμερική που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

naftemporiki.gr

