Η Τσέλσι κατηγορείται για 74 αδικήματα

Η Τσέλσι κατηγορήθηκε σήμερα (11/9) από την FA (Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) για 74 αδικήματα, που εκτείνονται από το 2009 έως το 2022.

Η ομάδα του Τοντ Μπόιλι στοχοποιείται για πιθανές παραβιάσεις που σχετίζονται με ορισμένες μεταγραφές, με επιπτώσεις για τους ατζέντηδες και τους μεσάζοντες.

Από την πλευρά τους, οι «Μπλε» απάντησαν γρήγορα μέσω ανακοίνωσης παίζοντας το χαρτί της διαφάνειας:

«Κατά τη διάρκεια μιας διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας που διεξήχθη πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, η ομάδα ιδιοκτησίας έλαβε γνώση πιθανώς ελλιπών οικονομικών αναφορών σχετικά με ιστορικές συναλλαγές και άλλες πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της FA.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, η ομάδα ανέφερε αυτά τα θέματα σε όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της FA. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την FA για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό».

Η Τσέλσι βρίσκεται στο στόχαστρο, αλλά προτιμά τη διαφάνεια από τον πανικό. Μια στρατηγική που θα μπορούσε να τη σώσει… ή τουλάχιστον να αποφύγει μια διοικητική κόκκινη κάρτα.