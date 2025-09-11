AEK: Επαφές με την Μοντερέι για τον Αντονί Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ εδώ και αρκετό καιρό θέλει να απεμπλακεί από το πολύ υψηλό συμβόλαιο του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Η λύση φαίνεται πως θα έρθει από το Μεξικό. Τις τελευταίες ώρες η Ένωση και ο ποδοσφαιριστής βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την Μοντερέι, η οποία είναι διατεθειμένη να καλύψει το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού που αγγίζει τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μαρσιάλ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, φέτος έπαιξε μόνο στο πρώτο ματς του συλλόγου απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά και έπειτα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Το παράθυρο των μεταγραφών στο Μεξικό ολοκληρώνεται το Σάββατο στις 12 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα με την Ελλάδα.