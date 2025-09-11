Σλούκας: Πολύ μεγάλο ματς για όλο το έθνος

Το ελληνικό μπάσκετ ζει και αναπνέει για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής(21:00, ΕΡΤ) κόντρα στην Τουρκία και ο εκ των ηγετών της Εθνικής, Κώστας Σλούκας, μίλησε για την σπουδαία πρόκληση της πρόκρισης στον τελικό του Eurobasket.

Ο έμπειρος διεθνής γκαρντ εστίασε στη σημασία που έχει το παιχνίδι για ολόκληρη τη χώρα, υπογράμμισε τη θέληση της ομάδας για τη νίκη και είπε ότι πνευματικά όλοι είναι έτοιμοι.

«Το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για όλο το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την Εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Eίναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι», σχολίασε ο Σλούκας.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας διεθνής τοποθετήθηκε για:

Τη διαφορά πνευματικής προσέγγισης του ημιτελικού συγκριτικά με τον προημιτελικό: «Για μας είναι το ίδιο πνευματικά. Αν χάναμε το χιαστί με τη Λιθουανία, θα πηγαίναμε σπίτι μας. Συνήθως εκεί σταματούσαμε. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το αυριανό παιχνίδι, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα, που όμως έχει χτυπητές αδυναμίες».

Το πάθος του στο γήπεδο: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία της φετινής ομάδας. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι εμπνέει μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη επιπλέον, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Πνευματικά όλοι είμαστε έτοιμοι γιατί οι σφαλιάρες έχουν μείνει στο μυαλό μας. Το αυριανό παιχνίδι είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Τη δήλωση του Αταμάν πως κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής, το έχω πει πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος, τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες, η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Το αν παίζει ρόλο ότι γνωρίζουν τον Αταμάν οι παίκτες του Παναθηναϊκού: «Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι και να πούμε στο βίντεο και όπως και να προετοιμαστούμε, είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Δεν είναι αν θα μπει ένα σουτ ή όχι, αλλά το υπόλοιπο παιχνίδι. Ποιος θα πάρει τις 50-50 μπάλες, αν θα ελέγξεις τα ριμπάουντ, οι επιλογές, να μην δεχτείς εύκολα καλάθια… Τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά, η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

Την έντασή του μετά την πρόκριση στην τετράδα: «Κάθε φορά είναι συναισθηματικό για μένα όταν φοράω το εθνόσημο. Επειδή γνωρίζω ότι μάλλον ο κύκλος μου τελειώνει με το τελευταίο τουρνουά, είναι μια παρακαταθήκη που θέλω να αφήσω πίσω μου. Κοιτάζω το αυριανό παιχνίδι μόνο, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για όλους μας, υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα».

Το αν θέλει να πάρει ένα σουτ νίκης όπως αυτό στον ημιτελικό του 2005: «Όχι, δεν το θέλω. Προτιμώ να κερδίσουμε εύκολα και να βρεθούμε στον τελικό».

