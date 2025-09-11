Η απάντηση του Σπανούλη στον Αταμάν

Η προσπάθεια του Εργκίν Αταμάν να «παίξει» με το μυαλό των παικτών της Εθνικής Ελλάδας δεν έχει αντίκρισμα, υπογράμμισε ο Βασίλης Σπανούλης μία ημέρα πριν τον ημιτελικό με την Τουρκία, στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας δήλωσε την Τετάρτη πως ο Έλληνας εκλέκτορας έμαθε πολλά από τον ίδιο ως προς την πνευματική στρατηγική.

Ειδικότερα, εστίασε στην αναφορά του του Σπανούλη πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σουτάρει λίγες βολές σε σύγκριση με άλλους σταρ της διοργάνωσης, κάτι που κατά τον Αταμάν είχε ως αποτέλεσμα να εκτελέσει 16 βολές ο Έλληνας σούπερ σταρ στον προημιτελικό με τη Λιθουανία.

«Εγώ βλέπω επιθετικά φάουλ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο», είπε χαρακτηριστικά ο Αταμάν. Σήμερα (11/9), μετά την προπόνηση της Εθνικής στη Ρίγα, ο Σπανούλης έδωσε την απάντησή του.

«Εντάξει τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα», σχολίασε ο Έλληνας τεχνικός.

«Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα. Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα βρούμε πόσα φάουλ παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά, που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Και πολλά που δεν ήταν», συνέχισε ο Σπανούλης.

Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι του σφυρίζουν περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβούν τα χέρια δύο και τρεις παίκτες».