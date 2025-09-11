Ο Ολυμπιονίκης Πράουντ στους Enhanced Games

«Βόμβα» στην παγκόσμια κολύμβηση βάζουν οι λεγόμενοι Ενισχυμένοι Αγώνες (Enhanced Games), αυτή τη φορά μάλιστα με έναν πρωταθλητή υψηλού επιπέδου.

Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού στα 50μ. ελεύθερο, Μπεν Πράουντ, δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην αμφιλεγόμενη διοργάνωση, στην οποία οι αθλητές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένες ουσίες.

Οι Enhanced Games, που προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον Μάιο του 2026 στο Λας Βέγκας, έχουν απορριφθεί και καταδικαστεί από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας.