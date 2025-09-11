Πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ οι τιμές των εισιτηρίων στο Μουντιάλ

Οι πωλήσεις εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, κινδυνεύουν να γίνουν πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα The Athletic, ο Ζοχράν Μαμντανί, ο οποίος ηγείται επί του παρόντος της κούρσας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε μια καμπάνια με τίτλο “Game Over Greed”, καλώντας τη FIFA να εγκαταλείψει το σχέδιό της να χρησιμοποιήσει δυναμική τιμολόγηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθούν στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, αλλά η συμφωνία της FIFA για την πόλη υποδοχής είναι τόσο με τη Νέα Υόρκη όσο και το Νιου Τζέρσεϊ.

Η FIFA επιβεβαίωσε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει δυναμική τιμολόγηση. Ταυτόχρονα, ένας αξιωματούχος της -ο οποίος μίλησε ανώνυμα- δήλωσε ότι τα εισιτήρια θα ξεκινούν από 60 δολάρια για τις φθηνότερες θέσεις στη φάση των ομίλων (χωρίς να διευκρινίζει πόσα εισιτήρια θα έχουν αυτή την τιμή) και θα φτάνουν τα 6.730 δολάρια για τα πιο ακριβά, εκτός του τελικού.

Ωστόσο, οι τιμές ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις καθώς η FIFA θα υιοθετήσει ένα δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης, όπου η τιμή αλλάζει με βάση τη ζήτηση. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της FIFA, αυτό θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα και την προσέλευση.

Η δυναμική τιμολόγηση συχνά συνδέεται με υπερβολικά υψηλές τιμές για αθλητικές, μουσικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις υψηλής ζήτησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA αυτό το καλοκαίρι, μερικές φορές ωφέλησε τους οπαδούς: η αποτυχία δημιουργίας αγοράς για τη νέα διοργάνωση οδήγησε σε αρκετά παιχνίδια στην κατάρρευση των τιμών.

Η καμπάνια την οποία υποστηρίζει ο Μαμντανί, του οποίου η προεκλογική πλατφόρμα επικεντρώνεται στην προσιτή τιμή, στοχεύει στην κατάργηση της δυναμικής τιμολόγησης από τη FIFA, στην επαναφορά ενός ορίου στις μεταπωλήσεις εισιτηρίων και στην κράτηση του 15% των εισιτηρίων για τους κατοίκους της περιοχής σε μειωμένη τιμή.

Στην αναφορά, που ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ίδιο, υπογραμμίζεται:

«Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου λαμβάνει χώρα στην αυλή μας και η συντριπτική πλειοψηφία των Νεοϋορκέζων δεν θα μπορεί να το δει. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το ποδόσφαιρο πάνω από την απληστία και να φιλοξενήσουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που όλοι οι Νεοϋορκέζοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να απολαύσουν».

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η FIFA είχε ήδη λάβει επιστολή από την Football Supporters Europe (FSE), μια ομάδα που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των οπαδών, στην οποία εκφράζονταν «σοβαρές ανησυχίες» για αναφορές σχετικά με την εισαγωγή δυναμικής τιμολόγησης.

naftemporiki.gr