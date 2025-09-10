Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μίλισιτς

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι και Άγγελου Αργυρίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Αμάρ Μίλισιτς.

Και οι τρεις ποδοσφαιριστές προορίζονται αρχικά για την Β ομάδα του συλλόγου, η οποία θα συμμετάσχει ξανά φέτος στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2.

Ο 18χρονος στόπερ ήταν αρχηγός της ομάδας νέων της Άντερλεχτ και αποτελεί μια από τις ελπίδες του βελγικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμάρ Μίλισιτς.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός γεννημένος στο Βέλγιο στις 30 Ιανουαρίου 2007 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Beerschot και από το 2019 αγωνιζόταν στην Ακαδημία της Anderlecht, απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την U15 του Βελγίου.

Αμάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».