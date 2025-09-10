Στο 6.000 θέσεων «Γ. Κρόιφ» η Μπαρτσελόνα

Η 4η αγωνιστική της ισπανικής La Liga υποτίθεται ότι θα σηματοδοτούσε τη μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», όμως οι οπαδοί των «Μπλαουγκράνα» θα αναγκαστούν να αναβάλουν γι΄ άλλη μια φορά αυτή την πολυαναμενόμενη στιγμή.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο εντός έδρας αγώνας εναντίον της Βαλένθια δεν θα διεξαχθεί στο εμβληματικό στάδιό του αλλά στο γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ», μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται συνήθως από τη δεύτερη ομάδα και την γυναικεία.

Το μικρό αυτό γήπεδο έχει χωρητικότητα μόνο 6.000 θέσεις. Η μεταφορά στο δεύτερο στάδιο του συλλόγου ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι το «Μοντζουίκ», το γήπεδο που φιλοξένησε τον Γιαμάλ και τους συμπαίκτες του τις δύο τελευταίες σεζόν, δεν θα είναι διαθέσιμο για την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στον αγώνα εναντίον της Βαλένθια.

Όσον αφορά τα εισιτήρια για τον αγώνα πρωταθλήματος, ο σύλλογος έχει θεσπίσει μια ειδική διαδικασία εγγραφής και κλήρωση για όσους έχουν επιλογές αγοράς. Σημειώνεται ότι μόνο τα 16.151 μέλη με πλήρη εισιτήρια διαρκείας για τις σεζόν 2023-24 και 2024-25 στο Μοντζουίκ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Αυτά τα άτομα θα πρέπει να εγγραφούν ανά ζώνη, καθώς η κατανομή των θέσεων θα καθοριστεί με κλήρωση ανά ζώνη. Για να αγοράσουν εισιτήρια, τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας μια φόρμα από τις 10:00 π.π. σήμερα (10/9) έως τις 10:00 π.μ. στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ατομικά ή από κοινού, από έως τέσσερα μέλη.

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων εισιτηρίων θα διεξαχθεί κλήρωση στις 12 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που αναφέρεται στη φόρμα εγγραφής. Τα μέλη που δεν θα επιλεγούν θα λάβουν επίσης ειδοποίηση.