Κ. Μητσοτάκης: Το Final 4 της EuroLeague επιστρέφει στην Ελλάδα!

Με ένα βίντεο-ανάρτηση στο Tik Tok ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το Final 4 της Euroleague επιστρέφει μετά από 19 χρόνια στην Αθήνα.

«Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ! Μετά από 19 χρόνια το Final 4 στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στη πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και γιατί όχι και στον τελικό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.