Σκάνδαλο με τα εισιτήρια στη Νιούκαστλ ενόψει Μπαρτσελόνα

Η Νιούκαστλ θα ξεκινήσει δυναμικά στη League Phase του Champions League, καθώς στον εναρκτήριο αγώνα της θα αντιμετωπίσει αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» την επόμενη Πέμπτη.

Αλλά ένα σκάνδαλο με τα εισιτήρια της αναμέτρησης χάλασε το πάρτι… Το βρετανικό μέσο ενημέρωσης The Sun αποκαλύπτει ότι προσφέρθηκαν 45 θέσεις σε ένα σκωτσέζικο ιδιωτικό σχολείο, αφήνοντας αρκετούς οπαδούς άπραγους και απογοητευμένους.

Απαντώντας, το Newcastle United Supporters Trust εξέδωσε ανακοίνωση μετά από πολλά θυμωμένα μηνύματα φιλάθλων:

«Με πάνω από 100.000 άτομα εγγεγραμμένα στην πώληση εισιτηρίων μόνο για μέλη και αμέτρητα εισιτήρια να προσφέρονται σε εξαιρετικά διογκωμένες τιμές σε ιστότοπους τρίτων, κατανοούμε πλήρως την τρέχουσα απογοήτευση των μελών και των οπαδών μας γενικότερα. Έχουμε προωθήσει αυτές τις πληροφορίες στον σύλλογο και συνεχίζουμε να πιέζουμε για απάντηση».

Το ιδιωτικό σχολείο, που βρίσκεται σχεδόν 300 χιλιόμετρα μακριά από το Νιούκαστλ, προσφέρει στους μαθητές του ένα αρκετά γενναιόδωρο πακέτο: έναντι 340 ευρώ ένα ταξίδι με λεωφορείο με μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.

Λογική τιμή, δεδομένου του ετήσιου τέλους που πρέπει να πληρώσουν οι γονείς και το οποίο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ το χρόνο.