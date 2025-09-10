Eurobasket 2025: Τι ώρα είναι ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Μετά τον θρίαμβο επί της Πολωνίας, που της έδωσε το εισιτήριο για τους 4, η Εθνική ομάδα μπάσκετ καλείται να αντιμετωπίσει την Τουρκία με στόχο μία θέση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket.

Η FIBA όρισε την ώρα διεξαγωγής του πιο πολυαναμενόμενου ημιτελικού. To μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και εκείνη του Εργκίν Αταμάν θα διεξαχθεί στο βραδινό slot, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Το τζάμπολ ορίστηκε για τις 21:00, με τις δύο ομάδες να ρίχνονται στη μάχη με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.